Ульяна купила 95 см кружевной тесьмы и обшила салфетку квадратной формы.Сколько сантиметров тесьмы осталось у Ульяны,если известно,что длина стороны салфетки не менее 20 см?Найди разные варианты решения и заполни таблицу

Математика

Ульяна купила 95 см кружевной тесьмы и обшила салфетку квадратной формы.Сколько сантиметров тесьмы осталось у Ульяны,если известно,что длина стороны салфетки не менее 20 см?Найди разные варианты решения и заполни таблицу

Автор: Гость