Ульяна купила 95 см кружевной тесьмы и обшила салфетку квадратной формы.Сколько сантиметров тесьмы осталось у Ульяны,если известно,что длина стороны салфетки не менее 20 см?Найди разные варианты решения и заполни таблицу

Математика
Ульяна купила 95 см кружевной тесьмы и обшила салфетку квадратной формы.Сколько сантиметров тесьмы осталось у Ульяны,если известно,что длина стороны салфетки не менее 20 см?Найди разные варианты решения и заполни таблицу
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Гость:
Надеюсь , что понятно. Удачи
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