На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусах. Затем из одного автобуса вышли 8 человек. Трое из них сели в другой автобус , а остальные поехали на машине. После этого в автобусах стало школьников поровну. Сколько па...

Математика

На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусах. Затем из одного автобуса вышли 8 человек. Трое из них сели в другой автобус , а остальные поехали на машине. После этого в автобусах стало школьников поровну. Сколько пассажиров было в автобусах сначала? ---- в первом авт. ----во втором авт.

Автор: Гость