На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусах. Затем из одного автобуса вышли 8 человек. Трое из них сели в другой автобус , а остальные поехали на машине. После этого в автобусах стало школьников поровну. Сколько па...
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На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусах. Затем из одного автобуса вышли 8 человек. Трое из них сели в другой автобус , а остальные поехали на машине. После этого в автобусах стало школьников поровну. Сколько пассажиров было в автобусах сначала? ---- в первом авт. ----во втором авт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)123-5=118(ч)-с пришедшими и ушедшими учениками. 2)118:2=59(ч) стало поровну в двух автобусах. 3)59+8=67(ч) в 1-Ом автобусе первоначально. 4)59-3=56(ч) во 2-Ом автобусе первоначально ответ: в 1 авт 67. во 2 авт 56
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