Решить уровнение икс умножить на днсять равно ноль целых две сотых

Математика
Решить уровнение икс умножить на днсять равно ноль целых две сотых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*х=0.02  х=0.02\10  х=0.002
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