Ширина комнаты прямоугольной формы 15 м. Это на 5 м меньше,чем длина комнаты. Вычисл?? периметр комнаты. Измени числа в условии,чтобы ответ стал больше. Проверь вычислением. Ширина комнаты прямоугольной формы -- м. Это на -- м ...
Математика
Ширина комнаты прямоугольной формы 15 м. Это на 5 м меньше,чем длина комнаты. Вычисл?? периметр комнаты. Измени числа в условии,чтобы ответ стал больше. Проверь вычислением. Ширина комнаты прямоугольной формы -- м. Это на -- м меньше, чем длина комнаты. Вычисли периметр комнаты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15+5=20м длина; 2)(15+20)*2=70 м периметр; //////// 1)15+8=23 м длина; 2)(15+23)*2=76 м периметр
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