Ширина комнаты прямоугольной формы 15 м. Это на 5 м меньше,чем длина комнаты. Вычисл?? периметр комнаты. Измени числа в условии,чтобы ответ стал больше. Проверь вычислением. Ширина комнаты прямоугольной формы -- м. Это на -- м ...

Математика

Ширина комнаты прямоугольной формы 15 м. Это на 5 м меньше,чем длина комнаты. Вычисл?? периметр комнаты. Измени числа в условии,чтобы ответ стал больше. Проверь вычислением. Ширина комнаты прямоугольной формы -- м. Это на -- м меньше, чем длина комнаты. Вычисли периметр комнаты.

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