Придумайте предложения, соответствующие схемам. 1) C_._._._._ до _._._._._ ======== 2)Вследствие _._._._._._ ________ ======= 3)В течение _._._._._._ ~~~~~~~~~ _______ ======= - - - - - 4)Несмотря на _._._._._. , ______ ==...
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Придумайте предложения, соответствующие схемам. 1) C_._._._._ до _._._._._ ======== 2)Вследствие _._._._._._ ________ ======= 3)В течение _._._._._._ ~~~~~~~~~ _______ ======= - - - - - 4)Несмотря на _._._._._. , ______ ======= _._._._._
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) с самого прихода гостей и до вечера было тепло 2) вследствие грозы самолет не вылетел 3) в течение дня лучшие ученики получали призы. 4) несмотря на непогоду, самолет вылетел вовремя
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