Найди значение выражений460+288, 984-356, 628-273, 355:5, 748:4, 328*3, действия каких ступенях встре??ается в каждом из выраженийиспользуя данные выражения составь выражения в которых будут действия разных ступеней найди значе...
Математика
Найди значение выражений460+288, 984-356, 628-273, 355:5, 748:4, 328*3, действия каких ступенях встре??ается в каждом из выраженийиспользуя данные выражения составь выражения в которых будут действия разных ступеней найди значения составленных выражений
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1)= 748, 2)= 628, 3)=355, 4)=71, 5)=187, 6)=984
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