Найди значение выражений460+288, 984-356, 628-273, 355:5, 748:4, 328*3, действия каких ступенях встре??ается в каждом из выраженийиспользуя данные выражения составь выражения в которых будут действия разных ступеней найди значе...

Математика

Найди значение выражений460+288, 984-356, 628-273, 355:5, 748:4, 328*3, действия каких ступенях встре??ается в каждом из выраженийиспользуя данные выражения составь выражения в которых будут действия разных ступеней найди значения составленных выражений

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