. В период правления Петра I произошло событие 1) принятие нового Судебника 3) учре??дение патриаршества 2) изменение системы налогообложения 4) введение всеобщей воинской обязанности

История
. В период правления Петра I произошло событие 1) принятие нового Судебника 3) учре??дение патриаршества 2) изменение системы налогообложения 4) введение всеобщей воинской обязанности
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воинская обязанность
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти два отрезка, длина первого 6 см 2 мм, он в 2 раза короче второго. чему равна д??ина второго отрезка.
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста решить)
Ответить
Английский язык
3 choose the correct words. 1 More tourists will / won't go to Antarctica in the future. It's becoming very popular. 2 People won't / might go...
Ответить
Английский язык
4. Where's Maya? a) In the living room. b) Come and see your room. 5. This is for you! a) Thank you! b)Let's go! 6. Where's the book?...
Ответить
Геометрия
10 класс,геометрия,гуманитарий. помогите,пожалуйста!
Ответить