. В период правления Петра I произошло событие 1) принятие нового Судебника 3) учре??дение патриаршества 2) изменение системы налогообложения 4) введение всеобщей воинской обязанности
История
. В период правления Петра I произошло событие 1) принятие нового Судебника 3) учре??дение патриаршества 2) изменение системы налогообложения 4) введение всеобщей воинской обязанности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воинская обязанность
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