10 класс,геометрия,гуманитарий. помогите,пожалуйста!

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9. В основании пирамиды квадрат АВСД FM=L- апофема боковой грани. S(бок.)=Р(осн.)·L/2 Рассматриваем прямоугольный треугольник FOM Один угол 60°, значит второй острый угол 30°. Катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы Пусть FM=2x, тогда ОМ=х По теореме Пифагора FO²=FM²-OM² 3²=(2x)²-x² 9=3x² x²=3 x=√3 2x=2√3 АВ=ВС=СD=AD=2√3 L=FM=2√3 S(бок.)=Р(осн.)·L/2=8√3·2√3/2=24 кв ед. 10. В основании пирамиды квадрат АВСД FM=L- апофема боковой грани. S(бок.)=Р(осн.)·L/2 Рассматриваем прямоугольный треугольник FOM Один угол 60°, значит второй острый угол 30°. Катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы Пусть FM=2x, тогда ОМ=х По теореме Пифагора FO²=FM²-OM² (2√3)²=(2x)²-x² 12=3x² x²=4 x=2 2x=4 АВ=ВС=СD=AD=4 L=FM=4 S(бок.)=Р(осн.)·L/2=16·4/2=32 кв ед.