Какова роль молодёжи в осуществлении политики белорусского государства?

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Молодежная политика стала предметом дискуссий и обсуж-дений в международных организациях. Забота о подрастающем поколении была провозглашева одной из важных задач Орга-низации Объединенных Наций, Международной организации труда (МОТ), Всемирной организации здравоохравения (ВОЗ). В 1965 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла «Декларацию о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважевия и взаимопонимания между народами». Под эгидой ЮНЕСКО с 1985 г. действует Всемирный конгресс по вопросам молодежи, «Круглый стол» по теме «Молодежь. Образование. Труд». К изучению молодежных проблем и вх разрешению под-ключились Международная организация труда, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В Республике Беларусь проблема формирования молодежной политики стала особенно актуальной в начале 90-х гг. XX в. В это время в стране начали происходить глубокие изменения, вследствие чего возникла необходимость выработки новых приорите-тов, опреДеления основных направлений, целей и за-дач молодежной политики, которая соответствовала бы новым социально-экономическим и политическим условиям. Концептуальные положения государственной мо-лодежной политики определены в Конституции Ре-спублики Беларусь: государство как основной субъ-ект молодежной политики ставит своей целью обе-спечить полноценный правовой и социальный статус молодым гражданам республики, защитить ихправа и свободы. Были приняты такие документы, какЗакон Респу-блики Беларусь «Об общих началах государственной молодежной политики» (1992 г.)» ряд указов Прези-дента, касающихся молодежной политики, постанов-лений Совета Министров Республики Беларусь, дру-гих ведомств. В этих документах сформулированы основные цели и задачи молодежной политики: • выявление потребностей и интересов моло-дежи; • создание благоприятных условий для реализа-ции потребностей и интересов молодежи; • регулирование отношений между молодежью и иными социальными группами общества; • регулирование отношений внутри молодежи как особой социально-демографической груп-пы общества; • создание условий для профессиональной ори-ентации, подготовки и переподготовки кадров; содействие молодежной занятости; • поддержка молодых семей, создание усло-вий для строительства жилья, воспитания детей; • формирование политических взглядов и навы-ков политического участия молодежи в поли-тической жизни общества; • формирование новой концепции воспитания молодежи. В Законе «Об общих началах государственной мо-лодежной политики» установлены основные прин-ципы осуществления государственной молодежной политики, определены отношения государства и молодежи, механизмы реализации молодежной по-литики, субъекты молодежной политики.