От этих задач зависит оценка за четверть,помогите,пожалуйста!

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В основании пирамиды квадрат АВСД FM=L- апофема боковой грани. S(бок.)=Р(осн.)·L/2 Рассматриваем прямоугольный треугольник FOM Один угол 60°, значит второй острый угол 30°. Катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы Пусть FM=2x, тогда ОМ=х По теореме Пифагора FO²=FM²-OM² 6²=(2x)²-x² 36=3x² x²=12 x=2√3 2x=4√3 АВ=ВС=СD=AD=4√3 L=FM=4√3 S(бок.)=Р(осн.)·L/2=16√3·4√3/2=96 кв ед. 8. В основании пирамиды квадрат АВСД АВ=ВС=СD=AD=а S(осн.)=а² а²=64 а=8 Рассматриваем прямоугольный треугольник FOM FО=3, ОМ=а/2=4 По теореме Пифагора FM²=FO²+OM²=3²+4²=9+16=25 FM=5 S(бок.)=Р(осн.)·L/2=4·8·5/2=80 кв ед.