Помоги пожалуйста Структурная формула 2,2-диэтилпентан
Химия
Помоги пожалуйста Структурная формула 2,2-диэтилпентан
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Гость:
Прикрепил фото на котором показано структурное строение
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