Периметр квадрата равен 28 см. Найди длину одной его стороны. Чему равна площадь эт??го квадрата?
Математика
Периметр квадрата равен 28 см. Найди длину одной его стороны. Чему равна площадь эт??го квадрата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28:4=7см длина стороны квадрата; 2)7*7=49 см^2 площадь квадрата
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