С какой высоты должен упасть кусок олова чтобы при ударе о землю он нагрелся на 10 C? считать что на нагревание олова идет около 40% работы силы тяжести

Физика
С какой высоты должен упасть кусок олова чтобы при ударе о землю он нагрелся на 10 C? считать что на нагревание олова идет около 40% работы силы тяжести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                      Решение: η=0,4                                              η=Aп/Аз g=10м/с^2                                    Ап=mcΔT; Аз=mgh ΔT=10 C                                         c=230 Дж/(кг*С)                          η=mcΔT/mgh  = cΔT/gh => h=cΔT/ηg   ----------------------- h-?                                                 h=(230*10)/(0,4*10)=575 м Ответ: 575 м

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