С какой высоты должен упасть кусок олова чтобы при ударе о землю он нагрелся на 10 C? считать что на нагревание олова идет около 40% работы силы тяжести
Физика
С какой высоты должен упасть кусок олова чтобы при ударе о землю он нагрелся на 10 C? считать что на нагревание олова идет около 40% работы силы тяжести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: η=0,4 η=Aп/Аз g=10м/с^2 Ап=mcΔT; Аз=mgh ΔT=10 C c=230 Дж/(кг*С) η=mcΔT/mgh = cΔT/gh => h=cΔT/ηg ----------------------- h-? h=(230*10)/(0,4*10)=575 м Ответ: 575 м
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