С какой высоты должен упасть кусок олова чтобы при ударе о землю он нагрелся на 10 C? считать что на нагревание олова идет около 40% работы силы тяжести

Физика

С какой высоты должен упасть кусок олова чтобы при ударе о землю он нагрелся на 10 C? считать что на нагревание олова идет около 40% работы силы тяжести

Автор: Гость