К нам кукушка залетела и поёт . Выпишите из скороговорки слова названия предметов
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К нам кукушка залетела и поёт . Выпишите из скороговорки слова названия предметов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кукушка. ...............
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