При каком значении а корень уравнения ах – 3 = -2 равен (-1)?

Алгебра
При каком значении а корень уравнения ах – 3 = -2 равен (-1)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ax-3= -2 ax= 1, x = 1/a 1/a= -1, a=-1
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