К какому морю получила Россия выход при Петре Первом
Окружающий мир
К какому морю получила Россия выход при Петре Первом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверена в своем ответе, так как не очень сильна в этой сфере, Балтийское море, наверное.
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