К какому морю получила Россия выход при Петре Первом

Окружающий мир
К какому морю получила Россия выход при Петре Первом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверена в своем ответе, так как не очень сильна в этой сфере, Балтийское море, наверное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите падеж слов на берег на белом
Ответить
Русский язык
Какое главное слово в словосочетаниях ужасно добрый,страшно вкусный,потрясающе умный,удивительно простой,сказочно красивый и фантастически смелый
Ответить
Физика
Очень надо!!! На рисунке изображены две шестеренки 1 и 2 закрепленные на двух осях ??1 и О2. Ось О2 шестеренки 2 вращают с постоянной угловой ско...
Ответить
История
СРОЧНО НУЖНО Политические партии дореволюционной России: программа, социальная база, тактика действий?
Ответить
Литература
Во сколько лет Гуля Королёва взяла первую высоту в своей жизни
Ответить