Во сколько лет Гуля Королёва взяла первую высоту в своей жизни
Литература
Во сколько лет Гуля Королёва взяла первую высоту в своей жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свою "первую высоту" Гуля Королёва взяла в 13 лет во время съёмок фильма. Это был барьер, который ей нужно было перепрыгнуть на лошади.
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