Помогите решить - x = 5

Математика
Помогите решить - x = 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Х= это как бы -1х=5 получается обе части неравенства надо разделить на -1 равно ответ х=-5
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