Помогите решить - x = 5
Математика
Помогите решить - x = 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Х= это как бы -1х=5 получается обе части неравенства надо разделить на -1 равно ответ х=-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Инфракрасные лучи обеспечивают 1) синтез органических веществ из неорганических 2) фотолиз воды в клетках растений 3) яркую окраску цветков, привле...
Математика
Дорога в музыкальную школу занимает У Кати 25 минут в какое время Катя должна выйти из дома если в школе нужно будет 16 часов 15 минут
Обществознание
Математика