Номер 8 пожалуйста буду благодарна

Математика
Номер 8 пожалуйста буду благодарна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6•12+4•16=72+64=136 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь квадрата составляет 1/4 площади прямоугольника.Сравни периметры получены?? фигур ,если сторона квадрата равна ширине прямоугольника .Длина ...
Ответить
История
Почему только в 19-ом веке русские корабли вышли в Мировой океан и стали совершать ??ругосветные плавания
Ответить
Литература
Три раза пытать приходила Анализ стихотворения Анна Ахматова. 1 Близость к одному из литературных жанров.2. Время действия. Как оно представлено?3....
Ответить
Математика
А) 5,5-(-0,9)•3-10,1; б)-2,8:(1,6-1,2)+3,4; в)1,7•(-4)-1,6•5
Ответить
Русский язык
Скучаю по вам или по вас?
Ответить