Номер 8 пожалуйста буду благодарна
Математика
Номер 8 пожалуйста буду благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6•12+4•16=72+64=136 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь квадрата составляет 1/4 площади прямоугольника.Сравни периметры получены?? фигур ,если сторона квадрата равна ширине прямоугольника .Длина ...
История
Почему только в 19-ом веке русские корабли вышли в Мировой океан и стали совершать ??ругосветные плавания
Литература
Три раза пытать приходила Анализ стихотворения Анна Ахматова. 1 Близость к одному из литературных жанров.2. Время действия. Как оно представлено?3....
Русский язык