Какой эфект произойдёт если надеть на пластиковую бутылку воздушный шарик и поме??тить её в горячую воду.

Химия

Какой эфект произойдёт если надеть на пластиковую бутылку воздушный шарик и поме??тить её в горячую воду.

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