Какой эфект произойдёт если надеть на пластиковую бутылку воздушный шарик и поме??тить её в горячую воду.
Химия
Какой эфект произойдёт если надеть на пластиковую бутылку воздушный шарик и поме??тить её в горячую воду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за повышения температуры повысится энергия частиц газа (воздуха), они станут беспорядочно двигаться ещё сильнее, ещё сильнее станут друг от друга отталкиваться, расстояние между двумя соседними молекулами газа увеличится и, следовательно, шарик надуется.
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