Дорога в музыкальную школу занимает У Кати 25 минут Какое время Катя должна выйти из дома если в школе нужно быть 16 часов 15 минут

Математика

Дорога в музыкальную школу занимает У Кати 25 минут Какое время Катя должна выйти из дома если в школе нужно быть 16 часов 15 минут

Автор: Гость