Дорога в музыкальную школу занимает У Кати 25 минут Какое время Катя должна выйти из дома если в школе нужно быть 16 часов 15 минут

Математика
Дорога в музыкальную школу занимает У Кати 25 минут Какое время Катя должна выйти из дома если в школе нужно быть 16 часов 15 минут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:50 она должна выйти из дома
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