Определите падеж слов в такую, к черному, с береговых. И склонение пожалуйста
Русский язык
Определите падеж слов в такую, к черному, с береговых. И склонение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В такую(В.п 1 склонение) к черному(Д.п 1 склонение) с береговых(р .п 1 склонение)
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