Площадь квадрата составляет 1/4 площади прямоугольника.Сравни периметры получены?? фигур ,если сторона квадрата равна ширине прямоугольника .Длина прямоугольника 8 см.(без иксов)
Математика
Площадь квадрата составляет 1/4 площади прямоугольника.Сравни периметры получены?? фигур ,если сторона квадрата равна ширине прямоугольника .Длина прямоугольника 8 см.(без иксов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8:4=2 см-сторона квадрата 2)2*2=4 кв.cм-площадь квадрата 3)4+4=8 кв.см-площадь прямоугольника
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