Помогите написать письмо далеко живущему сверстнику о своей малой родине.(Родина Копейск)
Обществознание
Помогите написать письмо далеко живущему сверстнику о своей малой родине.(Родина Копейск)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! Я живу в городе Копейске. Это замечательный город! Тут всегда чисто и хорошо. Во дворе много ребят и все живут мирной жизнью.
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