Инфракрасные лучи обеспечивают 1) синтез органических веществ из неорганических 2) фотолиз воды в клетках растений 3) яркую окраску цветков, привлекающих внимание опылителей 4) повышение температуры растений
Биология
Инфракрасные лучи обеспечивают 1) синтез органических веществ из неорганических 2) фотолиз воды в клетках растений 3) яркую окраску цветков, привлекающих внимание опылителей 4) повышение температуры растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.синтез органических веществ из неорганических
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дорога в музыкальную школу занимает У Кати 25 минут в какое время Катя должна выйти из дома если в школе нужно будет 16 часов 15 минут
Обществознание
Математика
Математика
Площадь квадрата составляет 1/4 площади прямоугольника.Сравни периметры получены?? фигур ,если сторона квадрата равна ширине прямоугольника .Длина ...