X/x^4-1 интеграл вычислить
Математика
X/x^4-1 интеграл вычислить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(x^2+1)=76---_-__- ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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