Определить длину отрезка, разделенного на 2 части так, что большая превышает меньшую на 7,6 см и весь отрезок делится серединой меньшего отрезка в отношении 2:7 Ответы: 12,6; 19,8; 30,4; 68,4; 20,4.

Математика

Определить длину отрезка, разделенного на 2 части так, что большая превышает меньшую на 7,6 см и весь отрезок делится серединой меньшего отрезка в отношении 2:7 Ответы: 12,6; 19,8; 30,4; 68,4; 20,4.

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