Определить длину отрезка, разделенного на 2 части так, что большая превышает меньшую на 7,6 см и весь отрезок делится серединой меньшего отрезка в отношении 2:7 Ответы: 12,6; 19,8; 30,4; 68,4; 20,4.
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Определить длину отрезка, разделенного на 2 части так, что большая превышает меньшую на 7,6 см и весь отрезок делится серединой меньшего отрезка в отношении 2:7 Ответы: 12,6; 19,8; 30,4; 68,4; 20,4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половина меньшего отрезка составляет 2 части, значит, целая длина меньшего отрезка будет составлять 4 части. Соответственно, длина большего отрезка будет составлять: 7 - 2 = 5 (частей). 4х - меньший отрезок; 5х - больший отрезок. 5х - 4х = 7,6 х = 7,6 4 * 7,6 = 30,4 (см) - меньший отрезок. 5 * 7,6 = 38 (см) - больший отрезок. 38 + 30,4 = 68,4 (см) - длина всего отрезка. Ответ: 68,4 см.
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