Дайте определение к слову опыление,освещенность,линька
Биология
Дайте определение к слову опыление,освещенность,линька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опыление-необходимый процесс оплодотворения,протекающего в цветки Линька-процесс смены покровов животных
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