Сравни морковь и репу

Гость: Гость:

Одинаковые признаки: 1. Двухлетние растения (первый год только вегетативные органы, на второй год - цветет, образует плод и семена, затем погибают). 2. У обоих корнеплод накапливает запас питательных веществ. Отличающиеся признаки: 1. У моркови листья рассеченные, у свеклы - крупные, гладкие, сердцевидной формы. 2. У моркови корнеплод удлиненный, у свеклы - шаровидный. Надеюсь помогла))