Сравни морковь и репу

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Сравни морковь и репу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одинаковые признаки: 1. Двухлетние растения (первый год только вегетативные органы, на второй год - цветет, образует плод и семена, затем погибают). 2. У обоих корнеплод накапливает запас питательных веществ. Отличающиеся признаки: 1. У моркови листья рассеченные, у свеклы - крупные, гладкие, сердцевидной формы. 2. У моркови корнеплод удлиненный, у свеклы - шаровидный. Надеюсь помогла))
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