Укажите какую-либо дробь, большую 1\7, но меньшую 1\6

Математика
Укажите какую-либо дробь, большую 1\7, но меньшую 1\6
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Гость:
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