СРОЧНО НУЖНО Политические партии дореволюционной России: программа, социальная база, тактика действий?

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Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Образована в марте 1898 г. на I съезде в Минске. В манифесте об образовании Партии указывалось на преемственность РСДРП по отношению ко всему предшествующему революционному движению в России и на ее связи с международной социал-демократией. На II съезде партии (июль — август 1903 г.) образование РСДРП завершилось принятием программы и устава. Принятая программа состояла из двух частей: программы-минимум и программы-максимум. В качестве ближайших задач РСДРП рассматривала осуществление буржуазно-демократической революции и свержение царизма, установление демократической республики, 8-часового рабочего дня, полное равноправие наций, ликвидацию остатков крепостничества в деревнe. В качестве конечной цели программа предполагала победу пролетарской социалистической революции и установление диктатуры пролетариата. При принятии устава выявились два противоположных подхода к вопросу о структуре и принципах построения партии. В. И. Ульянов (Ленин) выступал за создание жестко централизованной партии с "железной дисциплиной" и строгой иерархией в построении ее структур, безусловным и беспрекословным выполнением низовыми звеньями партии решений центральных органов. Предполагалось, что партия будет состоять как бы из двух частей — "профессиональных революционеров" (партийного актива, вершащего и определяющего судьбы партии) и широкой армии простых членов. На вершине пирамиды должен был оказаться ЦК из трех человек, которым принадлежало окончательное право решения всех вопросов стратегии и тактики в перерыве между съездами. По мнению ряда делегатов съезда, такая структура могла в перспективе привести к "Диктатуре партийных верхов" (в дальнейшем именно так и произошло). Другую точку зрения на структуру партии предложил Мартов (Цедербаум). По его мнению, от членов партии могло требоваться не членство в одной из низовых организаций с обязательным активным участием в ее работе, а поддержка партии с их стороны (в том числе и посильная материальная). Эта формулировка и вошла в партийный устав. Однако при выборах центральных органов партии (когда часть делегатов ушла со съезда) победу одержали сторонники Ульянова. Сэтого времени они стали называться большевиками, а сторонники Мартова — меньшевиками. По существу, они представляли собой различные течения в российской социал-демократии. Меньшевики с учетом опыта западноевропейской социал-демократии выступали за отказ от радикальных методов ведения политической борьбы (вооруженного восстания, экспроприации и т. д.). Большевики, наоборот, идеализировали насильственные формы борьбы, считая, что другими методами невозможно будет свергнуть царский режим).