Какое главное слово в словосочетаниях ужасно добрый,страшно вкусный,потрясающе умный,удивительно простой,сказочно красивый и фантастически смелый

Русский язык
Какое главное слово в словосочетаниях ужасно добрый,страшно вкусный,потрясающе умный,удивительно простой,сказочно красивый и фантастически смелый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имена прилагательные (добрый, вкусный, умный, простой, красивый, смелый), так как эти слова можно употреблять отдельно, а наречия это лишь "добавления эфекта".
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