Очень надо!!! На рисунке изображены две шестеренки 1 и 2 закрепленные на двух осях ??1 и О2. Ось О2 шестеренки 2 вращают с постоянной угловой скоростью омега. На краю шестеренки 1 в точке А закреплено точечное тело. Как изменя...

Физика

Очень надо!!! На рисунке изображены две шестеренки 1 и 2 закрепленные на двух осях ??1 и О2. Ось О2 шестеренки 2 вращают с постоянной угловой скоростью омега. На краю шестеренки 1 в точке А закреплено точечное тело. Как изменятся период обращения этого тела и модуль его линейной скорости, если закрепить это тело в точке В на краю шестеренки 2? (при неизменной угловой скорости вращения оси шестеренки 2)

Автор: Гость