Очень надо!!! На рисунке изображены две шестеренки 1 и 2 закрепленные на двух осях ??1 и О2. Ось О2 шестеренки 2 вращают с постоянной угловой скоростью омега. На краю шестеренки 1 в точке А закреплено точечное тело. Как изменя...
Физика
Очень надо!!! На рисунке изображены две шестеренки 1 и 2 закрепленные на двух осях ??1 и О2. Ось О2 шестеренки 2 вращают с постоянной угловой скоростью омега. На краю шестеренки 1 в точке А закреплено точечное тело. Как изменятся период обращения этого тела и модуль его линейной скорости, если закрепить это тело в точке В на краю шестеренки 2? (при неизменной угловой скорости вращения оси шестеренки 2)
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Ответ 1; 1 Период обращения увеличится Модуль линейной скорости увеличится
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