Определите падеж слов на берег на белом

Русский язык
Определите падеж слов на берег на белом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На что? На берег (винительный п.);///на ком ? Чем? на белом ( предложный п.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое главное слово в словосочетаниях ужасно добрый,страшно вкусный,потрясающе умный,удивительно простой,сказочно красивый и фантастически смелый
Ответить
Физика
Очень надо!!! На рисунке изображены две шестеренки 1 и 2 закрепленные на двух осях ??1 и О2. Ось О2 шестеренки 2 вращают с постоянной угловой ско...
Ответить
История
СРОЧНО НУЖНО Политические партии дореволюционной России: программа, социальная база, тактика действий?
Ответить
Литература
Во сколько лет Гуля Королёва взяла первую высоту в своей жизни
Ответить
Математика
Укажите какую-либо дробь, большую 1\7, но меньшую 1\6
Ответить