Определите падеж слов на берег на белом
Русский язык
Определите падеж слов на берег на белом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На что? На берег (винительный п.);///на ком ? Чем? на белом ( предложный п.)
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