Ребят,напишите короткую сказку про хим. элемент(любой)
Химия
Ребят,напишите короткую сказку про хим. элемент(любой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давным-давно ещё когда материки только-только разделились жил был Кислород. Летал себе везде, всем жизнь дарил. Но как-то раз ему стало очень скучно. "Друзей нет, соседей нет, даже врагов нет! Скучно мне одному летать! Отправлюсь в путешествие!" - подумал Кислород и полетел на встречу приключениям. Летел он недолго и совсем скоро долетел до какого-то огромного материка, где до него не было никакой жизни. А как прилетел Кислород, так всё сразу расцвело и распустилось! Появились животные, а за ними и люди. А вместе с людьми появился Углекислый Газ. Познакомились они с Кислородом и вместе по земле летают. С тех самых пор Кислород и Углекислый Газ дружат и работают вместе. Правда люди больше Кислород, чем Углекислый Газ, но друзьям это не мешает. По наркомански как-то....
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