Реши задачу Вычисли и запиши ответ чтобы доехать на машине из дома до работы летом Коля тратит через твоего того времени которое требуется ему на дорогу зимой с какой средней скоростью едет колеса зимой и летом средняя скорость...
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ чтобы доехать на машине из дома до работы летом Коля тратит через твоего того времени которое требуется ему на дорогу зимой с какой средней скоростью едет колеса зимой и летом средняя скорость равна 120 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120/4=30 (км/ч) Очень, очень, очень, легко
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