Приведите примеры города, которого прославило его производство

Обществознание
Приведите примеры города, которого прославило его производство
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Гость:
Магнитогорск селекамск
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