Привет,у меня проблема, нужно нарисовать рисунок на тему я рисую мир, но мне ничего не приходит на ум можите ли вы мне помочь...?♥
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Привет,у меня проблема, нужно нарисовать рисунок на тему я рисую мир, но мне ничего не приходит на ум можите ли вы мне помочь...?♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй город или как люди отправляються в поход
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