Первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй - 10. Станки начали одновременно обрабатывать одинаковые партии деталей. Второй станок завершил работу на 12 минут позже первого. Сколько деталей содержится в партии?

Математика

Первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй - 10. Станки начали одновременно обрабатывать одинаковые партии деталей. Второй станок завершил работу на 12 минут позже первого. Сколько деталей содержится в партии?

Автор: Гость