Первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй - 10. Станки начали одновременно обрабатывать одинаковые партии деталей. Второй станок завершил работу на 12 минут позже первого. Сколько деталей содержится в партии?

Математика
Первый станок обрабатывает 11 деталей в час, а второй - 10. Станки начали одновременно обрабатывать одинаковые партии деталей. Второй станок завершил работу на 12 минут позже первого. Сколько деталей содержится в партии?
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