Помогите звездочку пожалуйста
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Помогите звездочку пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решающую роль играло количество осадков - там, где их было больше( в лесистой местности) преобладали юрты с конической формой крыши, в степях и пустынях, где осадков мало, преобладали юрты с круглой крышей, так как на конической крыше осадки (дождь, снег) не задерживаются и легко скатываются на землю.
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