Помогите звездочку пожалуйста

Гость: Гость:

Решающую роль играло количество осадков - там, где их было больше( в лесистой местности) преобладали юрты с конической формой крыши, в степях и пустынях, где осадков мало, преобладали юрты с круглой крышей, так как на конической крыше осадки (дождь, снег) не задерживаются и легко скатываются на землю.