Зал и коридор имеют одинаковую длину и площадь зала 300 м2, а площадь коридора 120 м2. Ширина зала 10 метров. Сколько м линолеума шириной 2 м потребуется, чтобы покрыть полы в зале и коридоре?

Математика

Зал и коридор имеют одинаковую длину и площадь зала 300 м2, а площадь коридора 120 м2. Ширина зала 10 метров. Сколько м линолеума шириной 2 м потребуется, чтобы покрыть полы в зале и коридоре?

Автор: Гость