Зал и коридор имеют одинаковую длину и площадь зала 300 м2, а площадь коридора 120 м2. Ширина зала 10 метров. Сколько м линолеума шириной 2 м потребуется, чтобы покрыть полы в зале и коридоре?
Математика
Зал и коридор имеют одинаковую длину и площадь зала 300 м2, а площадь коридора 120 м2. Ширина зала 10 метров. Сколько м линолеума шириной 2 м потребуется, чтобы покрыть полы в зале и коридоре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10х=300 х=300/10 х=30-длина 120/30=4(м)-ширина коридора 10/2=5,то есть чтобы покрыь линолиуном зал надо 5 полос по 30 метров(5*30=150м) 4/2=2,то есть 2 полосы по 30 м(30*2=60) 150+60=210(м)
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