Спиши слова и разбери посоставу. Сказка,заводные,беленький,береговой,старик,приш??ольный,сторожка,верхушки,ласковое,верная,переход,запою,дубок,снежинка,листочек
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Спиши слова и разбери посоставу. Сказка,заводные,беленький,береговой,старик,приш??ольный,сторожка,верхушки,ласковое,верная,переход,запою,дубок,снежинка,листочек
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Сказка:кор. сказ, суф. к, оконч. а
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