Сочинение на тему как мы шли в поход

Гость: Гость:

Выходной день в начале мая выдался очень теплым и солнечным. Мой класс выбрался на маевку, чтобы отдохнуть от, загруженного учебным процессом, конца года и зарядиться весенним настроением для предстоящего, последнего звонка. Ранним утром, едва коснувшимся своим нежным рассветом верхушек, белеющих на окраинах, высотных микрорайонов, мы первым троллейбусом доехали до конечной остановки на загородном шоссе. Впереди зеленело поле молодой пшеницы, а за ним живописный ельник, который каждый год пополнялся новыми саженцами молоденьких сосен и елочек. Вязкая каша весенней распутицы под нашими ногами постепенно сменялась велюровыми островками изумрудного мха и пружинистым, вкусно похрустывающим, ковром прошлогодней рыжей хвои. Мы гуськом шли друг за другом, уклоняясь от растопыренных лап колючих сосен. Некоторые, многолетние ели были настолько высокими, что, казалось, цепляли своими сине-зелеными, мохнатыми верхушками белые барашки облаков, резвящиеся в хороводе небесного танца. Озорное солнышко то ныряло в их взбитую пенку, то лукаво выглядывало, подмигивая россыпью солнечных «зайчиков». Мы без труда нашли, подходящую для пикника, полянку и развели небольшой костерок из сухих веток и шишек. Разговаривая в полголоса, чтобы не потревожить невидимых лесных жителей, мы уютно расположились вокруг брызжущего снопами искорок, огня и наслаждались красотой и покоем выходного дня.