Помогите пожалуйста с геометрией,10 класс

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5. В основании пирамиды квадрат АВСD. АВ=ВС=СD=AD=6 Рассмотрим прямоугольный треугольник FOM (FO⊥ пл. АВСD) ОМ=AD/2=3 FO=OM·tgα=3·(4/3)=4 FM=5 ( по теореме Пифагора, египетский треугольник) S(бок.)=P(осн.)·FM/2=4·6·5/2=60 кв. ед 6. В основании пирамиды квадрат. Треугольник FDC - равнобедренный (СF=FD) с углом 60° при вершине, значит углы при основании тоже 60° и треугольник равносторонний СD=4 AB=BC=CD=AD=4 Апофема FM - высота равностороннего треугольника FM²=FC²-CM²=4²-2²=16-4=12 FM=2√3 S(бок)=Р(осн.)·FM/2=4·4·2√3/2=16√3 кв. ед.