Соль пыль ямка чайка вьюга копьё юла лось лёд в каких словах одинаковое количеств?? звуков ибукв

Русский язык
Соль пыль ямка чайка вьюга копьё юла лось лёд в каких словах одинаковое количеств?? звуков ибукв
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чайка, лëд - в этих словах одинаковой кол-во звуков и букв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите пожалуйста с геометрией,10 класс
Ответить
История
. В период правления Петра I произошло событие 1) принятие нового Судебника 3) учре??дение патриаршества 2) изменение системы налогообложения 4...
Ответить
Математика
Начерти два отрезка, длина первого 6 см 2 мм, он в 2 раза короче второго. чему равна д??ина второго отрезка.
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста решить)
Ответить
Английский язык
3 choose the correct words. 1 More tourists will / won't go to Antarctica in the future. It's becoming very popular. 2 People won't / might go...
Ответить