Соль пыль ямка чайка вьюга копьё юла лось лёд в каких словах одинаковое количеств?? звуков ибукв
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Соль пыль ямка чайка вьюга копьё юла лось лёд в каких словах одинаковое количеств?? звуков ибукв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чайка, лëд - в этих словах одинаковой кол-во звуков и букв.
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