Ребятушки,помогите с геометрией,срочно нужно!

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3. В основании пирамиды квадрат АВСD. Рассмотрим прямоугольный треугольник FOC( FO⊥плоскости АВСD) По теореме Пифагора ОС=4 ( египетский прямоугольный треугольник) АС=8 АС=BD=8 РN- средняя линия ΔАBD, поэтому PN=BD/2=4 AQ=QO=2 ( так как PN - средняя линия) Рассмотрим прямоугольный треугольник FQO FQ²=FO²+QO²=3²+2²=9+4=13 FQ=√13 S(Δ NPF)=PN·FQ/2=2·√13/2=√13 кв ед 4. В основании пирамиды квадрат АВСD. Рассмотрим треугольник AFC AF=FC Равнобедренный треугольник, угол при вершине 60°, значит углы при основании 120°/2=60°. Треугольник равносторонний и АС=4 АС- диагональ квадрата Пусть сторона квадрата равна х. По теореме Пифагора из треугольника АСD х²+х²=4² 2х²=16 х²=8 S(ABCD)=x²=8 кв. ед