Помогите решить задачу 131

Математика
Помогите решить задачу 131
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
675:20=660:20=33(ящ)675-660=15(морковки)- последнем ящике33+1=34(ящ)

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