Поведение Жилина в обозе

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В рассказе А. Н. Толстого "Кавказский пленник" описываются события, происходившие во время войны русских с горцами на Кавказе. Главные герои рассказа - Жилин и Костылин. Они вместе оказались на опасной дороге. Ускакав вперёд от обоза, попали в плен. Когда на Жилина напали татары, Костылин не защитил его, а пустился наутёк. В плену Жилин не отчаялся, он ходил по аулу и искал возможность сбежать. Жилин не мог сидеть без дела, и чем мог, помогал местным жителям. Он ремонтировал часы, лепил куколок и даже лечил татар. Жилин мечтал о побеге и надеялся только на себя. Костылин в плену целыми днями сидел в сарае и ждал, когда привезут за него выкуп. У Костылина на было выдержки и мужества, он раскис и пал духом. Надеялся Костылин не на себя, а на помощь из дома. Из-за того, что он всё время лежал в сарае и ослаб, из-за этого сорвался их первый побег. Во второй раз Костылин отказался бежать и Жилин совершил побег один. Помогла ему в этом хозяйская дочь Дина. Когда побег Жилина удался, он смог добраться до своих. А Костылина выкупили ещё через, за пять тысяч рублей. Их судьбы различаются тем, что Жилин сам смог изменить свою судьбу, а Костылин смирился со своей судьбой в плену и ждал чужой помощи.