Уменьши сумму наибольшего трехзначного и наименьшего четырехзначного чисел на 1099,уменьши эту разность в 9 раз

Математика

Уменьши сумму наибольшего трехзначного и наименьшего четырехзначного чисел на 1099,уменьши эту разность в 9 раз

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