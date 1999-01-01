Уменьши сумму наибольшего трехзначного и наименьшего четырехзначного чисел на 1099,уменьши эту разность в 9 раз
Математика
Уменьши сумму наибольшего трехзначного и наименьшего четырехзначного чисел на 1099,уменьши эту разность в 9 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999+1000=1999 1999-1099=900 900:9=100
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