Уменьшить 1) 2348 кг на 48% 2) 578 кг на 85% 3) 448 км на 33% 4) 333 ц на 33% 5) 800 км на 22.5% 6) 348 т н?? 25%

Математика

Уменьшить 1) 2348 кг на 48% 2) 578 кг на 85% 3) 448 км на 33% 4) 333 ц на 33% 5) 800 км на 22.5% 6) 348 т н?? 25%

Автор: Гость