Уменьшить 1) 2348 кг на 48% 2) 578 кг на 85% 3) 448 км на 33% 4) 333 ц на 33% 5) 800 км на 22.5% 6) 348 т н?? 25%
Математика
Уменьшить 1) 2348 кг на 48% 2) 578 кг на 85% 3) 448 км на 33% 4) 333 ц на 33% 5) 800 км на 22.5% 6) 348 т н?? 25%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДУМАЕМ Проще сначала уменьшить процент, а потом вычислить результат. РЕШЕНИЕ 1) 100%-48% = 52% и 2348*52%=2348*0,52 = 1220,96 кг 2) 578 кг *(100-85)% = 578* 0,15 = 86,7 кг 3) 448 км * 0,67 = 300,16 км 4) 333 ц * 0,67 = 223,11 ц 5) 800 км *(100-22,5)% = 800 * 0,775 =620 км 6) 348 т * 0,75 = 261 т
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